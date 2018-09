Hoverboard, finali nazionali: tra i migliori cinque d’Italia c’è un bambino di Castiglione

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Si chiama hoverboard, ma c’è anche chi lo definisce volopattino. Quello originale è uno skateboard fluttuante e senza ruote, utilizzato nella saga di Ritorno al futuro da Michael J. Fox. Ma ad Antonino tutto questo non interessa più di tanto, a lui l’ha portato direttamente Babbo Natale e da allora ci è saltato su, diventando un piccolo, ma grande campione.

Antonino Mucilli, sette anni qualche giorno fa, di Castiglione Messer Marino, è tra i migliori cinque in tutta Italia nel nuovo sport acrobatico dell’hoverboard. Già reggersi in equilibrio sul “volopattino” è difficile, invece Antonino praticamente riesce a volare su quell’affare. Nel 2018 per la prima volta in Italia si è svolto il torneo nazionale di hoverboard. La classificazione per le fasi regionali si è svolta a Pescara a giugno, presso il centro commerciale Centro Abruzzo, e Antonino ha partecipato piazzandosi sul podio: terzo classificato, qualificandosi così alle fasi successive, quelle nazionali. Finali nazionali che si sono svolte a Roma, presso il centro commerciale Roma Est, nei giorni scorsi. Antonino ha partecipato insieme ad altri 52 atleti provenienti da tutta Italia, tra l’altro tutti più grandi di lui. E nonostante la differenza di età Antonino ha tirato fuori una prestazione superlativa che lo ha portato a centrare un prestigioso quinto posto a livello nazionale. Insomma, tra i migliori cinque atleti in hoverboard d’Italia c’è lui, Antonino, il bambino “volante” di Castiglione. Complimenti al piccolo campione dalla redazione dell’Eco.