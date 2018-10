Autostrade d’Abruzzo a rischio, D’Alfonso caustico: «Toninelli è il ministro degli ululati»

«Il Ministro Toninelli commissaria il Ministero delle Infrastrutture con le proprie sensazioni personali. Fa un sopralluogo visivo e declama la pericolosità autostradale. Il Ministro delle Infrastrutture, “non causale” , non ha il compito di stupire ma di misurare i problemi reali, di reperire le risorse e di attivare i Cantieri per realizzare la sicurezza delle infrastrutture. Se ci sono pericoli verificati tecnicamente dall’Ordinamento delle competenze del Ministero si proceda di conseguenza, se servono lavori si procurino le risorse e si facilitino le procedure. Toninelli rischia di passare alla storia come il Ministro dello Stupore e degli Ululati».

E’ il caustico post lanciato in rete dall’ex governatore della Regione Abruzzo, oggi senatore Luciano D’Alfonso, contro il ministro Danilo Toninelli in merito alla vicenda della presunta pericolosità delle autostrade abruzzesi.