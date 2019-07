Il nipote di Jimmy Carter questa mattina in Comune a Schiavi di Abruzzo

SCHIAVI DI ABRUZZO – Il nipote del trentanovesimo presidente degli Stati Uniti d’America dal 1977 al 1981, Jimmy Carter, sarà in visita, questa mattina, presso il palazzo municipale di Schiavi di Abruzzo.

Jimmy Carter, noto politico statunitense, nel 2002 è stato insignito del Premio Nobel per la pace. In seguito alla morte di George H. W. Bush, avvenuta il 30 novembre 2018, è divenuto il più anziano ex presidente degli Usa tutt’ora in vita.

Un suo nipote, Hugo Wentzel, figlio della figlia del presidente Carter, tra l’altro originario del piccolo centro montano dell’Alto Vastese, farà visita oggi a Schiavi di Abruzzo e sarà ricevuto in Comune, intorno alle ore 11,30, dal sindaco Luciano Piluso.