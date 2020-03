Positivo al Covid19 un uomo originario di Schiavi: 15 ore di calvario per lo “Spallanzani” Il paziente, che vive nel Lazio da anni, è in attesa di trasferimento presso l'istituto per le malattie infettive di Roma

Positivo al Covid19 un uomo residente nel Lazio, ma originario di Schiavi di Abruzzo. Il paziente, che vive nel Lazio da anni, è in attesa di trasferimento presso l’istituto per le malattie infettive di Roma. La sua storia è diventata oggetto di cronaca dopo l’appello lanciato sui social dal figlio che ha chiesto aiuto: un’ambulanza che trasferisse il padre allo “Spallanzani”: Dopo oltre 15 ore di attesa sembra che la vicenda sia in via di risoluzione. LEGGI L’ARTICOLO QUI

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.