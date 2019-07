Immissione starne, l’Atc: non effettuare uscite con i cani e denunciare le infrazioni

VASTO – «Nella giornata del 23 luglio, sul territorio dell’Atc Vastese è stato effettuato il ripopolamento delle starne. Invitiamo pertanto tutti i cacciatori a non effettuare uscite con i cani sulle starne reimmesse, al fine di permettere un ottimale ambientamento delle stesse senza arrecare disturbo, ed in particolare per non allontanarle dalle aree in cui vi è una buona presenza idrica. Anche sapendo che in questo periodo è già previsto il divieto di allenamento dei cani su territorio libero, suggeriamo a tutti coloro che avvistassero tale infrazione, di darne immediata segnalazioni agli organi competenti».

E’ quanto comunica il presidente dell’Ambito territoriale di caccia del Vastese, Antonio Campitelli.