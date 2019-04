Impatta contro il muro, l’auto prende fuoco: molisano salvato dai Vigili del fuoco

Nella mattinata di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta sulla SP51, in particolare sul viadotto che sovrasta la A14 Adriatica, per un incidente stradale.

Sul posto, una autovettura FORD Focus, aveva preso fuoco in seguito all’urto contro un muretto in cemento, spalletta a protezione del viadotto.

L’autista, un giovane di 27 anni residente a Petacciato, leggermente contuso, veniva soccorso dal personale sanitario del 118 che in seguito, precauzionalmente, ne disponeva il trasporto all’ospedale San Timoteo di Termoli.

Sul posto i Carabinieri di Petacciato per stabilire le cause dell’incidente ed i rilievi stradali del caso.