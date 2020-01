Impatto con cinghiale sulla provinciale per Salcito, due auto danneggiate nella notte

SALCITO – Ancora incidenti stradali dovuti all’impatto con la fauna selvatica. Un grosso esemplare di cinghiale è stato investito ieri notte, intorno alle ore 22,45, sulla strada provinciale che da Salcito conduce verso Fossalto in Molise. Due le auto rimaste coinvolte nel sinistro, una Fiat Croma e una Opel Corsa. Le persone a bordo non hanno riportato ferite, pesanti danni invece per i due veicoli. L’animale è morto sul colpo nel bel mezzo della carreggiata. Solo pochi giorni fa un altro incidente dovuto all’attraversamento della fauna selvatica si è registrato sulla fondovalle Trigno, in territorio abruzzese. In quella occasione ci furono ben cinque feriti. Una problematica, quella della massiccia presenza di cinghiali su tutto il territorio, che deve ancora essere risolta dalle due Regioni di Abruzzo e Molise.