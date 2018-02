Impatto sulla statale 87, sei feriti in ospedale

In mattinata una squadra di Vigili del Fuoco del comando di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale segnalato alla sala operativa 115 ed avvenuto sulla s.s. 87 all’altezza del bivio per Termoli – km 118 circa – direzione Campobasso (agro zona commerciale di Vinchiaturo). I Vigili all’arrivo sul posto hanno proceduto alle operazioni di messa in sicurezza della zona interessata dall’evento che ha coinvolto due autovetture. Tre feriti non gravi sono stati trasferiti presso il vicino ospedale Tappino di Campobasso. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Vinchiaturo (CB).