Impazza il toto-giunta: testa a testa tra Sospiri e Febbo in Forza Italia

In Abruzzo impazza il “toto-giunta” per tentare di anticipare sulla stampa i nomi degli assessori che saranno o probabilmente sono stati già decisi. Secondo buona parte della stampa abruzzese i nomi e le relative deleghe degli assessori sarebbero stati decisi nel corso di un incontro tra leader politici a Roma. Sempre secondo queste indiscrezioni per la Lega avranno la poltrona in Giunta regionale Emanuele Imprudente (agricoltura, caccia, riserve e montagne, sistema idrico e ambiente), Nicola Campitelli (urbanistica e territorio), Nicoletta Verì (sanità e servizi sociali) e il teramano Piero Fioretti come assessore esterno (lavoro, formazione e scuola). Per Forza Italia l’assessorato spetterebbe a Lorenzo Sospiri (attività produttive e turismo), sottosegretario di giunta Umberto D’Annuntiis (infrastrutture, trasporti e lavori pubblici) mentre la presidenza del Consiglio al veterano Mauro Febbo. Fratelli d’Italia ha già il governatore Marco Marsilio, quindi dovrà accontentarsi di un solo assessore, Guido Quintino Liris (bilancio).

In base a questa rosa di nomi, grazie all’odioso meccanismo della surroga, dovrebbero entrare in Consiglio regionale i leghisti Antonietta La Porta per L’Aquila, Luca De Renziis per Pescara e Fabrizio Montepara per il Chietino. Per Forza Italia Marina Febo, se l’assessore sarà Sospiri, oppure Daniele D’Amario, se in giunta entrerà Mauro Febbo. Infine per Fratelli d’Italia il consigliere supplente sarà Mario Quaglieri, ex sindaco di Trasacco.