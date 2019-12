Impiantistica sportiva, un milione di euro per riqualificare il palasport di Agnone

AGNONE. Riqualificazione del palasport in località Tiro a Segno, il Comune di Agnone ci riprova e dopo la bocciatura del progetto presentato nel bando “Sport e Periferie”, l’amministrazione Marcovecchio si impegna a rimodulare l’idea. A differenza della prima proposta che prevedeva un impegno di cassa pari a 400mila euro, questa volta da Palazzo Verdi fanno sapere che la nuova progettazione interesserà qualcosa come 965mila euro di cui 465mila da attingere tramite un mutuo presso il Credito sportivo. E’ da anni che si parla di riqualificare l’impianto che cade a pezzi dilaniato dal corso del tempo e dalle numerose infiltrazioni. Una struttura inaugurata negli anni ’70 dall’allora Dc, ma ormai obsoleta alle reali esigenze delle società sportive che la frequentano quotidianamente. Il caso più emblematico agli inizi degli anni ’00, quando la locale squadra di volley maschile fu promossa nel campionato di serie A2. Un evento storico per tutto il movimento sportivo regionale che tuttavia, vista l’inagibilità del PalaBelsito per un campionato professionistico, costrinse il club ad emigrare per tutta la stagione a Vasto. Palasport che non è solo un luogo per svolgere discipline sportive (volley, danza, karate, calcio a 5). Infatti, in un recente passato, più volte è stato utilizzato per convegni, eventi musicali e saggi di una certa importanza. Insomma, si tratta di una struttura polivalente che merita la giusta considerazione.