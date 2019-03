Impiantistica sportiva, via ai lavori al “Filippo Di Tella” di Vastogirardi

VASTOGIRARDI. Partiti i lavori di ammodernamento del campo sportivo “Filippo Di Tella” di Vastogirardi. Le opere, che vedono un finanziamento di 750mila euro stanziati dalla Regione Molise con un cofinanziamento dell’amministrazione locale, prevedono la realizzazione del manto in sintetico, la tribuna coperta e una nuova recinzione. Il progetto fu redatto dall’allora giunta capitanata da Andrea Di Lucente, in seguito eletto in consiglio regionale. Il nuovo impianto consentirà la disputa delle gare di calcio nel massimo campionato regionale di Eccellenza, mentre si lavora all’omologazione per svolgere incontri nel torneo di quarta serie, obiettivo prefissato dalla società di calcio altomolisana ad un passo dal conseguimento.