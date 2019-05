Impiego guardie giurate all’estero, presentata la proposta di legge di Fratelli d’Italia

Domani alle 11.30 l’Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari parteciperà presso la Camera dei Deputati a una conferenza stampa per presentare la proposta di legge n.1295 sull’impiego delle guardie giurate all’estero. Saranno presenti la dott.ssa Maria Cristina Urbano, presidente di ASSIV, il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, on. Francesco Lollobrigida, primo firmatario di una proposta di legge fortemente attesa da tutto il comparto degli istituti di vigilanza privata, l’on. Wanda Ferro, capogruppo per Fd’I in Commissione Difesa e l’on. Emanuele Prisco, capogruppo per Fd’I in Commissione Affari Costituzionali.

La conferenza stampa si terrà presso il gruppo di Fratelli d’Italia, con ingresso da via degli Uffici del Vicario 21.