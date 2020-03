Impossibilitati a donare sangue, il ‘caso’ della Fidas Agnone su Striscia la Notizia

AGNONE. Il caso sollevato da l’Eco online dei 473 donatori della Fidas Agnone impossibilitati a donare sangue, causa un cavillo burocratico, finisce su Striscia la Notizia. Durante la trasmissione andata in onda questa sera su Canale 5, l’inviato Pinuccio ha dedicato un servizio alla problematica. A parlarne il presidente onorario dell’associazione agnonese, Nicola Capparozza. L’auspicio, è che in un momento particolarmente delicato per il Paese, che tra le tante cose ha urgente bisogno di sangue, la vicenda possa sbloccarsi quanto prima. A quanto pare il problema sarebbe racchiuso in una firma mancante che conceda alla Fidas di poter utilizzare alcuni locali dell’ospedale di Agnone dove avvengono i salassi. L’Eco online continuerà a tenere alta l’attenzione su una situazione paradossale e al tempo stesso incomprensibile.