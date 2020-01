Impresa delle pulizie cerca sedici operaie ma non riesce a trovarle. In molte si sono presentate ai colloqui ma c’è chi preferisce lavorare pochi mesi e poi prendere la disoccupazione o chi in nero per non perdere il reddito di cittadinanza.

La storia, ce ne saranno a migliaia in tutta Italia di simili, viene raccontata da “Il Messaggero”.

