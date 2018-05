Inaugurazioni targate Pd: pista ciclopedonale a Ortona, circuito per asini e muli a Fraine

Inaugurata oggi a Ortona la pista ciclopedonale realizzata tra località Punta Lunga e lido Saraceni. Presenti il senatore e governatore Luciano D’Alfonso e l’ex consigliere regionale ora diventato deputato Camillo D’Alessandro.

«Abbiamo inaugurato la pista ciclopedonale ad Ortona, ma ora siamo al lavoro per la sua ulteriore estensione verso Francavilla. – spiega l’onorevole D’Alessandro – Ricordo quanti dicevano che non era vero. Il modo migliore per ristabilire un rapporto riuscito tra cittadinanza ed Istituzioni è solo uno: fare ciò che si dice e dire ciò che si fa . Noi lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto».

E mentre a Ortona si potrà pedalare o correre guardando il mare, a Fraine, nell’Alto Vastese dimenticato non solo da Dio ma anche dal Pd, si potrà al massimo arrancare a dorso di mulo sulla grande frana che ha divorato la provinciale verso Castiglione Messer Marino più di tre anni fa ormai. La finalità è la stessa: attrarre turisti; quelli su due ruote a Ortona e quelli a dorso di quadrupedi ansimanti nell’Alto Vastese.

Francesco Bottone

