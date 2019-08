Incastrato tra un albero e il trattore, molisano salvato dai Vigili del fuoco

PETACCIATO – Soccorso un agricoltore nelle campagne di Petacciato, intorno alle ore 18.15 di ieri, perché rimasto incastrato tra il tronco di un albero ed il suo mezzo agricolo. L’incidente si è verificato per cause in corso d’accertamento.

La persona è stata subito disincastrata dal personale intervenuto dal distaccamento Vigili del fuoco di Termoli, ed affidato alle cure del personale sanitario del 118 che poco dopo ne disponeva il trasporto in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri di Petacciato per quanto di competenza.