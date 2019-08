Incendi tra Abruzzo e Molise, il maltempo dà una mano ai Vigili del fuoco

Anche la giornata odierna è stata particolarmente impegnativa sul fronte incendi che sono stati numerosi, ma, hanno coinvolto estensioni di sterpaglie ed incolto non estese.

Incendi di sterpaglie ed incolto nei Comuni di Termoli, Guglionesi, Palata, Montecilfone e Casacalenda. Qualche problema per la viabilità veicolare si è avuta, a causa del fumo di un incendio di sterpaglia a bordo strada, nei pressi della rotonda Palata-Guglionesi sulla SS 647 Bifernina. L’incendio è stato spento dal personale della squadra AIB (Anti Incendio Boschivo) del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso, AIB Regionale e volontari CVP Campomarino.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta, nel primo pomeriggio, in supporto a quelle del Comando Provinciale di Chieti per un grosso incendio di sterpaglie, incolto ed uliveti sviluppatosi nelle campagne di San Salvo.