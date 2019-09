Incendi boschivi, corso di aggiornamento per i Carabinieri forestali

Nella giornata odierna presso la Riserva Naturale Orientata e Riserva MaB Unesco di Montedimezzo – Vastogirardi (IS), si è svolta una giornata di aggiornamento rivolta ai Capisquadra degli Operai Forestali Regionali, che svolgono tale attività nell’ambito del territorio regionale.

L’incontro formativo, organizzato e svolto dal Servizio di Protezione Civile della Regione Molise attraverso propri Funzionari del Servizio stesso in collaborazione con la società DREAM Italia, rientra in un ampio progetto di riorganizzazione del servizio A.I.B. che la Regione Molise sta portando avanti dallo scorso anno. Una tematica, quella degli incendi boschivi, sempre più attuale e delicata, visti i cambiamenti climatici e l’alta percentuale delle superfici boscate regionali.

La gestione e la tutela delle Riserve dello Stato è una delle principali attività che l’Arma dei Carabinieri svolge attraverso i Reparti Carabinieri Biodiversità dislocati sul territorio nazionale.

Tale compito nella Regione Molise è svolto dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia, attraverso il proprio personale militare e civile, all’interno della R.N.O. e Riserva M.a.B. Collemeluccio – Montedimezzo e R.N.O. Pesche.

Una tutela che i Carabinieri Forestali svolgono in modo prioritario con attività di prevenzione sul territorio gestito e con attività di formazione/educazione ambientale, come quella odierna.

La sede del corso all’interno della Riserva M.a.B. Montedimezzo è la prosecuzione di una fattiva collaborazione dell’Arma con la Regione Molise, nell’ottica di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche ambientali e di fornire un’alta formazione di settore.