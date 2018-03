Incendia cassonetti rifiuti, denunciato un molisano

(ANSA) – CAMPOBASSO, 20 MAR – In giro per la città ad appiccare il fuoco in diversi cassonetti dei rifiuti. È accaduto la notte scorsa a Campobasso. Il responsabile sarebbe un 40 enne del capoluogo già noto alle forze dell’ordine individuato e denunciato dagli agenti della Questura per danneggiamento.

L’uomo, intorno alla mezzanotte, ha dato fuoco a una decina di contenitori di rifiuti concentrando la sua azione nella zona centrale della città. Fonti investigative riferiscono che il gesto è riconducibile a problemi personali. Sono intervenuti i Vigili del fuoco con alcune squadre. (ANSA).