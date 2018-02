Incendia un portone, denunciato un abruzzese

I militari della Stazione di Francavilla al Mare, al termine di serrati accertamenti hanno denunciato, in stato di libertà, per danneggiamento aggravato seguito da incendio, una persona del posto ritenuta responsabile dell’incendio appiccato al portone d’ingresso dello stabile ubicato in Francavilla. L’autore ha appiccato il fuoco mediante liquido infiammabile contenuto in una tanica. Le fiamme, che hanno danneggiato l’ingresso dello stabile, fortunatamente non si sono propagate grazie all’immediato intervento di alcuni passanti che si sono adoperati prontamente per spegnerle.