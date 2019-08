CASTIGLIONE MESSER MARINO – Un incendio è divampato, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’ordine, in località Padulo, frazione di Castiglione Messer Marino. Il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Chieti ha chiesto l’ausilio di una squadra di pronto intervento tecnico del distaccamento di Agnone, vicino territorialmente. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco e i Carabinieri dei comandi di Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino.