Incendio del portone di un’abitazione, indagano i Carabinieri

Incendio di un portone di un’abitazione. Intervengono i Carabinieri.

Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Venafro, sono intervenuti in Sant’Agapito (IS) ove era stato segnalato incendio ad un portone d’ingresso di un’abitazione.

Il pronto intervento dei militari accertava che il rogo si era sprigionato all’ingresso di una civile abitazione devastando in gran parte il portone.

Scongiurata l’ipotesi che l’evento potesse rappresentare un pericolo per le persone, sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco di Isernia per le operazioni di spegnimento delle fiamme limitando i danni e la messa in sicurezza dell’abitazione e degli spazi circostanti l’immobile.

I Carabinieri della Compagnia Venafro sono ora impegnati nel far luce sulle cause che hanno determinato l’incendio.