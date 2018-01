Incendio doloso al terminal bus di Campobasso

(ANSA) – CAMPOBASSO, 6 GEN – Probabilmente di origine dolosa l’incendio che si è sviluppato la notte scorsa al terminal degli autobus extraurbani di Campobasso. Le fiamme hanno interessato una struttura in disuso. A dare l’allarme un cittadino che ha avvisato il 113. Sul posto sono intervenute sei unità dei Vigili del fuoco. I materiali di risulta incendiati hanno provocato danni alle vetrate d’accesso alla struttura. Sono in corso accertamenti sulle reali cause del rogo. Non sono stati registrati danni a persone.