Incendio a Montecastelbarone: fiamme fin quasi alla croce

AGNONE – Sono stati impegnati fino a notte fonda i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone in località Montecastelbarone a causa di un vasto incendio che ha divorato un intero costone di montagna fin quasi alla croce.

Una domenica di fuoco, quella di ieri, per gli uomini in divisa del distaccamento Vigili del fuoco di Agnone. Nel primo pomeriggio un incendio è divampato lungo la provinciale che conduce a Capracotta. Una squadra si è portata sul posto e dopo un paio d’ore di lavoro, in una zona impervia, è riuscita ad avere la meglio sulle fiamme. Neanche il tempo di rientrare in caserma e un nuovo allarme incendio, questa volta in località Montecastelbarone. Le operazioni di spegnimento sono state rese più difficili per via del buio che intanto era calato sull’Alto Molise e dell’inaccessibilità dei luoghi. Intorno alle ore 22 il fronte di fuoco, alimentato dal vento, era di oltre due chilometri di estensione. Solo a tarda notte i Vigili sono riusciti a fermare l’avanzata del fuoco. Il danno ambientale non è stato ancora quantificato, ma le fiamme si sono spinte fin quasi alla croce.