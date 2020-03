Incendio in quota a Carovilli, Carabinieri forestali e Vigili del fuoco impegnati per ore

CAROVILLI – Carabinieri forestali e Vigili del fuoco al lavoro, nella tarda serata di ieri, in agro di Carovilli, per domare un incendio divampato in località Pescorovano, in quota. Le fiamme hanno percorso terreni montani adibiti a pascolo e incolti e divorato vegetazione per circa un ettaro. Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente impegnative in ragione della inaccessibilità dei luoghi, una zona impervia e distante dalle vie di comunicazione. I Carabinieri forestali di Carovilli hanno immediatamente avviato le indagini per tentare di ricostruire l’esatta dinamica del rogo e il punto di innesco. Una delle ipotesi più probabili è che qualcuno abbia pensato di rinverdire i pascoli facendoli percorrere dal fuoco. Il vento ha poi fatto allargare il fronte dell’incendio e solo l’intervento dei Carabinieri forestali e di una squadra di Vigili del fuoco dal comando provinciale di Isernia ha evitato più gravi conseguenze.

Francesco Bottone