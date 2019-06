Incendio in un cantiere, notte tra le fiamme per i Vigili del fuoco.

Una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso è intervenuta, la scorsa notte, in località Campimarzi in agro di Bojano per un incendio in un cantiere per la realizzazione di un capannone industriale. Interessati al rogo i pannelli di copertura coibentati. Sul posto il personale del Nucleo investigativo anticendi territoriale del comando provinciale.