Incidente di caccia: 66enne ucciso da un colpo di fucile alla schiena

La maledizione continua. Un altro incidente di caccia, per la gioia degli anticaccia pronti a cavalcare qualsiasi morte. A perdere la vita un uomo di 66 anni.

Tragedia a Guidonia Montecelio. Scrivono le agenzie. Nella giornata di oggi un cacciatore di 66 anni è rimasto ucciso durante una battuta di caccia. L’uomo, in compagnia di cinque amici, si trovava in località Carcibove, quando è stato raggiunto da un colpo di fucile che l’ha centrato alla schiena.Inutili i soccorsi. Troppo grave la ferita riportata che ha causato una copiosa perdita di sangue. Sul posto per le indagini gli uomini del commissariato di Polizia di Tivoli. Identificato l’uomo che accidentalmente ha esploso il colpo di fucile. Si tratta di uno dei compagni di caccia della vittima.

FOTO DI REPERTORIO