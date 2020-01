Incidente causato da animale selvatico sulla Trignina: due auto distrutte, cinque feriti

FRESAGRANDINARIA – Sarebbe stato causato dall’attraversamento di un animale selvatico, presumibilmente un cinghiale, l’incidente verificatosi intorno alle ore 19,45 sulla fondovalle Trigno all’altezza del territorio comunale di Fresagrandinaria. Questo stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto. Due le auto rimaste coinvolte nel sinistro (quelle in foto, ndr), una Lancia Dedra e una Fiat Grande Punto, provocato, secondo le prime ricostruzioni, dall’attraversamento di un animale selvatico. Nel tentativo di schivare l’animale, una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro il veicolo che sopraggiungeva nella direzione opposta di marcia. Cinque le persone rimaste ferite nell’impatto frontale, tra le quali una donna trasferita in ospedale in condizioni giudicate gravi. Sul posto stanno ancora operando i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto: Almeno due ambulanze del 118 intervenute e le forze dell’ordine. Il traffico è ancora deviato lungo le arterie provinciali con uscita obbligatoria per Dogliola.