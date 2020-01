Incidente sulla Trignina: due auto coinvolte, traffico deviato per Dogliola

FRESAGRANDINARIA – Un incidente stradale viene segnalato, intorno alle ore 19,45, sulla fondovalle Trigno all’altezza di Fresagrandinaria. Due le auto coinvolte, stando alle prime frammentarie notizie giunte in redazione. Traffico paralizzato in entrambe le direzioni. Deviazioni sulle arterie provinciali per Dogliola. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, un’ambulanza del 118 giunta dall’ospedale di Vasto e le Forze dell’ordine.

AGGIORNAMENTI

Sarebbero cinque, al momento, le persone rimaste ferite e a provocare l’incidente pare l’attraversamento di un animale selvatico.

