Incidente sulla Trignina: impatto tra auto e moto in galleria, sul posto due ambulanze

PESCOLANCIANO – Un incidente stradale viene segnalato nei pressi dello svincolo per Pescolanciano sulla fondovalle Trigno. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle Forze dell’ordine una moto e una automobile sono rimaste coinvolte nell’incidente. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia. In questo momento sono giunte sul luogo dell’incidente due ambulanze del 118 dall’ospedale “Veneziale” di Isernia.

Anas comunica: Provvisoriamente chiuso al traffico – in entrambe le direzioni – un tratto della strada statale 650 “Fondo Valle Trigno” a causa di un incidente verificatosi in corrispondenza del km 10,600 all’interno della galleria ‘Sella Venditto’, nel territorio comunale di Sessano del Molise (IS).

Per cause in corso di accertamento, l’incidente, uno scontro frontale, ha coinvolto un’autovettura ed una moto, provocando il ferimento di due persone, di cui una grave.

Sul posto sono intervenute le squadre di Anas ed il personale del 118 e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

IN AGGIORNAMENTO