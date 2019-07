Incidente sulla Venafrana: quattro auto coinvolte, feriti in ospedale

Un incidente stradale ha coinvolto, nel primo pomeriggio di oggi, quattro autovetture, sulla SS 85 km 39,500 altezza bivio Sant’Agapito. Per cause in corso di accertamento dalle forze dell’ordine quattro vetture sono rimaste coinvolte in un incidente con gli occupanti delle vetture trasportati dal 118 all’ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. I Vigili del Fuoco del Comando di Isernia hanno provveduto alla messa in sicurezza degli abitacoli e prestare assistenza per le rimozioni delle auto.