Incontro con i candidati, cacciatori snobbati: disponibile solo Flajani di CasaPound

ATESSA – «Ad oggi, ad una settimana dalla mia richiesta, l’unico che ha dato disponibilità ad un incontro è il candidato presidente di CasaPound, Stefano Flajani».

Antonio Campitelli, presidente regionale della Libra Caccia, aggiorna i cacciatori in merito alla sua proposta, lanciata già una settimana fa, di poter incontrare i candidati governatore dei vari partiti per concordare una politica venatoria per la regione Abruzzo. Sono dodicimila i cacciatori abruzzesi, un buon bacino elettorale se si considerano anche le famiglie degli stessi, ma evidentemente i candidati alla carica di presidente della Regione non reputano questi voti così importanti dal dedicare un incontro specifico al mondo venatorio.

«Lo staff del candidato della coalizione di centrodestra Marco Marsilio mi ha risposto in privato su Messenger. – aggiunge Campitelli – Pubblicherò in un altro post la risposta dello staff di Marsilio. Per adesso da parte dei candidati della coalizione di Centrosinistra, Giovanni Legnini, e del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, non ho ricevuto nessuna risposta.

Che la Marcozzi non voglia incontrare i cacciatori ci può anche stare, visto che il Movimento 5 Stelle notoriamente non ama l’attività venatoria e pare voglia anche abolirla, ma che a dire «no» ad un incontro sulle questioni legate alla caccia in Abruzzo sia Legnini che è un cacciatore appare davvero singolare. La cosa più probabile è che il candidato del Pd non abbia avuto notizia di questa richiesta di incontro, anche se il presidente Campitelli è un amministratore locale, ad Atessa, proprio della stessa parte politica.