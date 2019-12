Incontro ravvicinato tra un orso e un cacciatore nei boschi dell’Alto Molise (LE FOTO)

PESCOLANCIANO – Un esemplare di orso bruno marsicano è stato avvistato oggi in agro di Pescolanciano (IS). La segnalazione alle autorità è arrivata da un giovane cacciatore del posto. Sfatato così, ancora una volta, l’assioma falso e offensivo secondo il quale i cacciatori sono tutti bracconieri. Il giovane cacciatore molisano, infatti, si è limitato ad osservare l’orso da distanza di sicurezza e, quando l’animale selvatico si è allontanato spontaneamente, ha immediatamente allertato le autorità competenti. Sul posto è giunta in breve tempo una pattuglia di Carabinieri forestali del comando di Carovilli. I militari hanno ispezionato l’area e refertato alcune impronte (IN FOTO QUI ACCANTO, NDR) che confermano la presenza in quella zona del plantigrado.

