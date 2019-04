Incredibile, ma vero: iniziata la posa di asfalto su alcuni tratti della “mulattiera”

BELMONTE DEL SANNIO – Si è andati oltre i tempi indicati ottimisticamente dal presidente Lorenzo Coia, ma comunque pare finalmente che i lavori di sistemazione della mulattiera siano in via di ultimazione. E proprio nella giornata di oggi gli operai al lavoro stanno asfaltando i tratti più ammalorati, compreso il passaggio in frana più in quota. Chi si aspettava un nuovo tappeto di asfalto lungo tutto il tracciato della ex statale Istonia rimarrà deluso, ma almeno con questo asfalto “a toppe” la strada torna ad essere più agevolmente percorribile.