Indossa tre paia di pantaloni per rubarli, denunciato giovane vastese

I Carabinieri della Stazione di Montenero di Bisaccia hanno deferito all’Autorità Giudiziaria di Larino un giovane ventinovenne, residente nel chietino, sorpreso all’interno del Centro Commerciale il GLOBO mentre tentava di allontanarsi con indosso tre paia di pantaloni, dai quali aveva divelto il sistema di antitaccheggio. Il pronto intervento dei militari consentiva di individuare il giovane, recuperare la refurtiva per un valore di euro 300 e restituirla ai legittimi proprietari. Il giovane, incensurato, è stato altresì proposto per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio.