Influenza: crolla la disponibilità di sangue, vaccinazioni gratis ai donatori

Il Ministero della Salute, in una circolare sulla prevenzione dell’epidemia influenzale per la stagione 2018-2019, ha inserito tra le categorie che possono accedere gratuitamente alla vaccinazione i donatori di sangue.

Possono accedere alla vaccinazione gratuita i donatori periodici, cioè coloro che hanno effettuato almeno una donazione negli ultimi 2 anni. In Abruzzo è possibile vaccinarsi presso i Centri vaccinali di riferimento delle Asl di appartenenza, presentando il tesserino Avis con l’attestazione dell’avvenuta donazione con data non anteriore ai due anni.

– Donatori di età inferiore a 65 anni: presso le sedi vaccinali di pertinenza della azienda sanitaria del territorio

– Donatori di età superiore a 65 anni: presso il proprio medico curante, nei giorni ed orari da lui programmati.

L’adesione alla campagna vaccinale ha un’importante finalità sia di tutela personale, riconoscendo il donatore di sangue come promotore attivo di salute, che di risorsa strategica per il sistema sanitario nazionale, allo scopo di prevenire il calo donazionale già verificatosi negli anni passati, in coincidenza con il picco influenzale.