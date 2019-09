Inizia con la messa l’anno scolastico degli alunni di Poggio Sannita

POGGIO SANNITA – Le scuole primaria e dell’infanzia “M. A. Bottaro” di Poggio Sannita hanno festeggiato il ritorno fra i banchi con la ormai consueta messa di inizio anno scolastico officiata dal parroco don Paolo Del Papa. Tutti i bambini alle 8.20 sono andati regolarmente a scuola, puntualissimi per la prima campanella. Poi alle 11.30 accompagnati dalle maestre e dalle famiglie, si sono recati nella chiesa di Santa Vittoria per la celebrazione. Don Paolo nel corso dell’omelia ha sottolineato l’importanza ed il valore della scuola in una piccola comunità come quella poggese, ha richiamato i bambini ad essere diligenti nello studio e nel comportamento, auspicando infine un A.S. 2019/20 ricco di soddisfazioni per tutti.