Innovazione, il Gal Alto Molise chiama a raccolta le imprese del territorio

AGNONE – Nuove opportunità per le imprese. Il Gal Alto Molise organizza un incontro pubblico per informare sulle possibilità offerte dal bando del Psr pubblicato nei giorni scorsi dalla Regione Molise, nel campo dell’innovazione. Si tratta del bando attuativo relativo alla sottomisura 16.2 del PSR – “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” – intervento 16.2.1 – Progetti Pilota.

L’intervento è finalizzato ad incentivare la costituzione di strutture di cooperazione tra imprese agricole e gli altri segmenti della filiera, della ricerca, dello sviluppo e della divulgazione, e la realizzazione di progetti pilota intesi a testare e validare conoscenze e tecnologie esistenti, ma non ancora contestualizzate nella regione e immediatamente fruibili dalle imprese agricole e forestali. La data di scadenza del bando è stata fissata al 30 aprile 2018.

Per sensibilizzare le imprese ed incentivare la creazione di nuovi progetti e tematiche di interesse, il Gal Alto Molise, come organizzazione locale che si occupa di sviluppo, intende divulgare le opportunità offerte dal bando e le iniziative a supporto messe in campo dal Gruppo di azione locale altomolisanonella riunione che si terrà venerdì 9 marzo 2018, alle 11.30, presso la sede di Largo Tirone ad Agnone (sala consiliare della ex Comunità Montana “Alto Molise”). L’invito a partecipareè rivolto a tutti i soci ed esteso a chiunque fosse interessato. All’incontro prenderà parte il direttore del Gal Alto Molise Mario Di Lorenzo e i tecnici del dipartimento agricoltura della Regione Molise.