Inps: chiusura uffici Castel di Sangro, interrogazione Stefania Pezzopane (Pd)

L’AQUILA – “Quali iniziative intende assumere il governo in merito alla chiusura degli uffici Inps di Castel di Sangro e, in un’ottica di accesso ai servizi di tutti i cittadini in ogni area del Paese, quali soluzioni ha intenzione di intraprendere a tutela delle piccole comunità e delle aree montane?

E’ quanto chiede con una interrogazione al ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, il deputato del Pd Stefania Pezzopane.

“Quello che più sorprende – spiega la deputata dem – e’ che questo provvedimento contraddice tutte le rassicurazioni sul mantenimento dei servizi nei centri di montagna e conferma la poca cura e la lontananza dei centri decisionali pubblici e delle istituzioni dall’entroterra della provincia aquilana. Inoltre – aggiunge Stefania Pezzopane – come hanno ben spiegato le organizzazioni sindacali, questa decisione non soltanto ridurrà i servizi previdenziali che l’Inps deve garantire ai cittadini, ma andra’ a colpire un’area economicamente vivace, dove la presenza di numerose aziende soprattutto turistiche e del terziario dovrebbe invece essere sostenuta”.