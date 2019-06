Inseguiti dai Carabinieri, si schiantano contro un cartello stradale

Due giovani sanzionati per violazioni al Codice della Strada dopo rocambolesco inseguimento da parte dei Carabinieri.

Una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Isernia ha fermato due giovani la scorsa notte, i quali, al fine di sottrarsi ai controlli di routine, ingaggiavano con i militari un rocambolesco inseguimento per le vie cittadine. I due soggetti, occupanti un’autovettura di media cilindrata, dopo aver cercato di seminare la pattuglia dei Carabinieri, perdevano il controllo del veicolo schiantandosi contro un cartello stradale. I due giovani, illesi durante l’urto subito, venivano identificati e sanzionati ai sensi del Codice della Strada per danneggiamento di segnaletica, mancanza della patente valida per il veicolo condotto, velocità non commisurata alle situazioni ambientali e guida di veicoli con patente B da meno di un anno.