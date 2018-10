Inseguito dai cinghiali, si perde nel bosco: giovane ritrovato ferito dai Vigili del fuoco

CAROVILLI – Dopo essere stato «inseguito dai cinghiali», così ha riferito al personale dei Vigili del fuoco, e aver urtato la testa, un ragazzo di 21 anni, molisano, che stava cercando funghi, ha perso l’orientamento nel bosco di Carovilli (IS) dal primo pomeriggio di oggi. Più che inseguito, visto che molto difficilmente i cinghiali attaccano o addirittura inseguono l’uomo, potrebbe essere successo che il ragazzo abbia avuto paura di un branco di ungulati e, nell’intento di allontanarsi, abbia perso l’orientamento finendo poi per perdersi tra la fitta vegetazione. Oppure che si sia imbattuto in una scrofa dei piccoli al seguito che per difenderli ha mostrato aggressività. Da pochi minuti, comunque, è stato ritrovato, quando sono da poco passate le ore 21,30. Il ragazzo pur ferito è riuscito a raggiungere i soccorritori. Per uscire dal bosco ha seguito la luce della torre faro installata dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia che lo stavano cercando dal tardo pomeriggio anche con l’ausilio delle unità cinofile della direzione regionale dei vigili del fuoco del Molise. Al momento è in corso il trasporto del giovane presso l’ospedale di Isernia per i controlli e le eventuali cure del caso.