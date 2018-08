Insulta i Carabinieri, giovane molisano denunciato per oltraggio

Insulta i Carabinieri che stanno procedendo al sequestro del veicolo senza copertura assicurativa, giovane isernino nei guai per oltraggio a Pubblico Ufficiale.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agnone, nel corso di un servizio di controllo del territorio e della circolazione stradale lungo la SS650 “Trignina”, strada già oggetto di diversi incidenti stradali, hanno controllato un’autovettura con a bordo tre ragazzi, tutti originari della provincia di Isernia, accertando che il veicolo era sprovvisto della copertura assicurativa e procedendo così con il sequestro dell’autovettura. Ma il conducente, incurante dei pericoli per sé stesso e per gli altri utenti della strada, mettendosi alla guida di un veicolo senza assicurazione, mal digeriva la constatazione dei Carabinieri, andando in escandescenza e proferendo ripetute frasi oltraggiose nei confronti dei militari in uniforme.

Così oltre al sequestro del mezzo, per il giovane è scattata anche una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per oltraggio a Pubblico Ufficiale.