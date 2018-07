Edilizia scolastica, Regione Molise approva Piano triennale 2018-2020

CAMPOBASSO – «Sono 58 le scuole molisane inserite nel Piano triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica. Si tratta di finanziamenti per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico. Questa sera abbiamo approvato in Giunta la relativa delibera».

Lo annuncia il presidente della Regione, Donato Toma, il quale sottolinea come la messa in sicurezza degli edifici scolastici sia «un tema sensibile che ci tocca da vicino e rispetto al quale va fatto ogni sforzo teso a reperire risorse per adeguare o costruire scuole sicure».

«In un territorio ad elevato rischio sismico – fa notare il presidente – diventa prioritario tutelare l’incolumità dei nostri ragazzi e di tutto il personale della scuola. È un tema che ho posto con forza in Conferenza delle Regioni e mi aspetto risposte concrete dal Governo centrale».