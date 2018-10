Invade la corsia opposta e causa un incidente: molisano ubriaco denunciato dai Carabinieri

CAMPOBASSO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso hanno denunciato un uomo trovato in stato di ebbrezza alcolica il quale aveva causato un incidente stradale con feriti.

Infatti, nel primo pomeriggio di ieri, l’uomo, mentre percorreva la strada in località Contrada Feudo, nell’intraprendere una curva, invadeva completamente la corsia opposta andando ad impattare frontalmente col proprio veicolo contro quello che procedeva in senso opposto e condotto da una donna.

L’immediato l’intervento della pattuglia dell’Aliquota Radiomobile e del personale del 118 permetteva di soccorrere i due coinvolti nell’incidente e di mettere in sicurezza la strada onde evitare che i veicoli semidistrutti dallo scontro creassero ulteriore pericolo per le altre autovetture che sopraggiungevano.

La donna, che rimaneva ferita nell’impatto, veniva subito trasportata presso il locale pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli ove veniva sottoposta alle cure mediche necessarie mentre l’uomo, rimasto solamente contuso, veniva sottoposto dai Carabinieri al test dell’etilometro dal quale risultava avere un tasso alcolemico nel sangue di molto superiore al limite consentito per legge.

Terminati i rilievi e la rimozione dei veicoli, l’uomo veniva condotto presso la Caserma di Via Mazzini ove gli veniva contestata l’infrazione al codice della strada di cui all’art. 186 e denunciato alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool.