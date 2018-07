Investe cervo su A24, grave in ospedale

(ANSA) – L’AQUILA – Incidente nella notte sull’A24, quando un’auto ha investito un cervo vicino allo svincolo di Torano, in direzione Roma, per poi finire la corsa contro il guardrail. Il conducente, estratto dall’abitacolo dell’Audi con l’intervento dei Vigili del Fuoco, è in prognosi riservata all’ospedale dell’Aquila, moglie e figlio che erano con lui, riferisce la Polizia Stradale, non risultano feriti. Al Centro Operativo Autostradale dell’Aquila erano arrivate poco prima alcune chiamate che segnalavano un animale vagante. Nell’urto con l’Audi il cervo è stato sbalzato a circa 90 metri sull’altra parte della carreggiata e nuovamente investito da un’altra auto, un’Alfa Romeo 147, senza conseguenze per il conducente.

L’animale è morto. Nell’impatto con il guardrail l’Audi ha anche divelto la segnaletica verticale che, sbalzata sulla sede stradale, ha danneggiato altre due vetture che sopraggiungevano sullo stesso lato della carreggiata: anche in questo caso nessuna conseguenza per i conducenti.