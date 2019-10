Investe passante con un bimbo in braccio e fugge: denunciato un anziano del Vastese

VASTO – Nei giorni scorsi perveniva alla Sala Operativa del Commissariato di Polizia di Vasto una richiesta d’intervento poiché un automobilista, dopo aver investito una passante che attraversava via Roma sulle strisce pedonali portando in braccio la figlioletta, si dava a repentina fuga omettendo di prestare soccorso alle malcapitate. Il personale di polizia intervenuto, dopo essersi assicurato del necessario soccorso alle vittime, raccoglieva i primi elementi per giungere all’identificazione dell’autore dei reati. Fondamentale è stata la testimonianza resa da un passante che consentiva di individuare modello e targa dell’autovettura in questione. I poliziotti del Commissariato di Vasto riuscivano quindi ad identificare il proprietario del veicolo il quale, immediatamente, dichiarava che quella mattina non era alla guida dell’auto. Soltanto attraverso accurate indagini quali le acquisizioni delle riprese video nei tratti stradali interessati dal passaggio dell’autoveicolo pirata negli istanti immediatamente precedenti l’investimento, si giungeva all’identificazione dell’autore dell’investimento. L’uomo, un anziano di San Salvo riconosciuto anche dalla persona offesa, per l’investimento avrebbe risposto penalmente esclusivamente del reato minore di lesioni colpose, in caso di querela. Tuttavia, in seguito all’omissione di soccorso, verrà denunciato in stato di libertà anche per tale più grave reato punito con la condanna alla reclusione da sei mesi a tre anni. La Polizia di Stato invita gli utenti della strada al rispetto delle enorme di comportamento, soprattutto onde evitare che a condotte colpose si aggiungano ipotesi dolose ben più gravi. Fortunatamente la donna investita e la bambina hanno riportato lesioni lievi, anche se la minore è attualmente ricoverata per osservazioni.