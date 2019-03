Investe un cinghiale, auto distrutta: donna del Vastese denuncia la Regione

VASTO – Un cinghiale le taglia la strada e le distrugge la macchina, impiegata di Vasto denuncia la Regione.

A darne notizia l’associazione Avas “Daniela Martorella” che sulla pagina facebook scrive: «Un cinghiale le taglia la strada e le distrugge la macchina. C.T. , impiegata di Vasto, ha denunciato la Regione. La donna chiede che le venga risarcito il danno. Il brutto incidente è avvenuto una settimana fa poco prima delle 20 sulla Statale 16 in località Trave. C.T. da Vasto nord era diretta a San Salvo al volante della sua Fiat Punto. All’improvviso è sbucato fuori l’ungulato. Nonostante l’auto avesse una andatura moderata, la guidatrice non è riuscita ad evitare l’impatto. Dopo l’urto il cinghiale si è rialzato e si è allontanato in direzione delle campagne. La donna ha subito chiamato i carabinieri. Cinque minuti dopo i militari erano sul posto. La Punto è stata portata via da un carro attrezzi e affidata ai periti. La donna soccorsa e tranquillizzata. Il consulente assicurativo ha confermato la presenza di setole sul paraurti sfondato della Punto insieme a fango e pezzi di terra».

foto di repertorio