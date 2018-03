Investe un cinghiale, molisano in ospedale

ANSA) – TERMOLI (CAMPOBASSO), 9 MAR – Investe un cinghiale che stava attraversando la strada provinciale 51 e finisce all’ospedale “San Timoteo” di Termoli. E’ accaduto ieri in tarda serata alla periferia di Termoli. Il ventitreenne, al volante di una Citroen C3, stava transitando in contrada dei Fucilieri quando il cinghiale gli è comparso davanti all’improvviso.

Nell’impatto violento è andata distrutta la fiancata della vettura e il giovane conducente è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 Molise e i Vigili del Fuoco di Termoli, insieme ai Carabinieri per i rilievi stradali. (ANSA).

Foto di repertorio