Investe un cinghiale e si schianta sul guardrail, giovane molisano ricoverato al “Caracciolo”.

L’incidente ieri sera, intorno alle ore 23,30, sulla fondovalle Trigno al km 45 circa nel territorio comunale di Celenza sul Trigno.

Un ragazzo di Duronia, classe 93, è stato trasportato questa notte presso l’opsedale Caracciolo di Agnone. Il giovane stava transitando sulla ss650, a bordo della sua autovettura, una Fiat Grande Punto, nel tratto compreso tra Canneto e Trivento, quando ha urtato un cinchiale per poi finire la corsa contro il guardrail.

Il venticinquenne, N.Z. le sue iniziali, non è in pericolo di vita ma resta ricoverato in ospedale con una prognosi di cinque giorni.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Vasto.

Foto di repertorio