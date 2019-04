Involucro contenente cocaina in auto, segnalato un automobilista

Sorpreso con sostanze stupefacenti. Scatta una segnalazione da parte dei Carabinieri.

I Carabinieri della Compagnia di Venafro hanno segnalato alla competente Prefettura un automobilista residente in provincia di Roma per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. La segnalazione è scaturita a seguito di controllo di un’autovettura, il cui conducente è apparso ai militari con atteggiamento poco collaborativo, tale da far approfondire gli accertamenti con perquisizione personale e veicolare, che ha portato al rinvenimento di un involucro contenente cocaina. La droga è stata sottoposta a sequestro.